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  3. 19 Nisan 2017 12:50

Ankara Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, isabet alan belediye binasının 3 camı kırıldı.

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DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
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İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
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HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
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Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada
Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada