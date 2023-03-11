Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği

Sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarının servis ücretlerini yaklaşık bir senedir karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden çocuklarının otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerimizin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklarına 50 binişlik...

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