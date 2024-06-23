Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler 23 Haziran 2024 Pazar Saat: 11:26 Ankara-Hatay uçuşu sırasında uçak iniş yaparken türbülans nedeniyle yaşanan panik anları yolcular tarafından yoğun şekilde hissedildi ve korku dolu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6677dc348dd9a989cf0c87e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu Mardin'de balyozlu cinayet kamerada İstanbul'un yanı başında... Bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Düğün magandaları trafiği felç etti Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi