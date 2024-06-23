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Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler

Ankara-Hatay uçuşu sırasında uçak iniş yaparken türbülans nedeniyle yaşanan panik anları yolcular tarafından yoğun şekilde hissedildi ve korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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