Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın

Ankara-İstanbul Yolu'nda bir halı mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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