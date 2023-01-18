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Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın

Ankara-İstanbul Yolu'nda bir halı mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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