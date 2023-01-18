Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 15:15 Ankara-İstanbul Yolu'nda bir halı mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7e2e83562cb7fab5e8dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor Erdoğan seçim için net tarih verdi Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı Akşener ''ahlaksızlık'' deyip AK Parti'nin seçim planını eleştirdi Van'da korkutan deprem MSB'den dikkat çeken NATO paylaşımı İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü