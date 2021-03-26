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  4. Ankara polisi düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Ankara polisi düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 300 polisin katılımıyla gasp çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

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