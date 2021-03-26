Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara polisi düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var Ankara polisi düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var 26 Mart 2021 Cuma Saat: 12:20 Ankara'da 300 polisin katılımıyla gasp çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605da7756c65d84c53209d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kırmızı'' ilde skandal görüntüler! Boğaziçililer şimdi de kampus nöbetine başladı Dereye uçan otomobilde can pazarı Ambulanstaki hastanın hayatını vatandaşlar kurtardı izmirSokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia A Spor Fenerbahçe muhabirinin canlı yayında zor anları Ahmet Selim Kul: Erol Bulut sezon sonuna kadar kalıyor