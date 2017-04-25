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  3. 25 Nisan 2017 18:50

Ankara polisinden AVMlere sıkı denetim

Başkent’te polis ekipleri, alışveriş merkezlerinin (AVM) otoparklarındaki şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıyor.

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