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  3. 16 Ocak 2019 21:05

Ankara Siteler’de yangında 5 işçi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler’de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (İHA)

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