Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10:27 Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak yeni bir turistik tren hattı hizmete giriyor. TCDD, Ankara-Tatvan turistik treni için biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f7ecf00a33bf00ef047473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı 3 suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var Belediye başkan adayına silahlı saldırı Gökhan Zan: ''Şantaj ve tehditlere maruz kaldım'' İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Kahvede çocuk cinayeti Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir