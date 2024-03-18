Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı

Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak yeni bir turistik tren hattı hizmete giriyor. TCDD, Ankara-Tatvan turistik treni için biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu.

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