Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında 14 Aralık 2021 Salı Saat: 14:41 Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçinememe ve barınamama krizine ilişkin forum düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b882ed03bcd10d855de563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı Cep telefonu hırsızı öğretmen çıktı Düğündeki sahne şovu felaketle bitti Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı İstanbul'da 2 milyon TL'lik lüks otomobil trafikte küle döndü Bu iddia olay olur: ''Türkiye ile Katar '21 dolar 22 TL'' olarak anlaştı''