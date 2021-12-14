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Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçinememe ve barınamama krizine ilişkin forum düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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