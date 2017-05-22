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  3. 22 Mayıs 2017 10:45

Ankara Valisi açıkladı: Öldürülen 2 terörist kongreye saldıracaktı

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün düzenlenen operasyonla öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristin AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

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