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  3. 03 Eylül 2020 20:10

Ankara Valisi son durumu anlattı, Ankara'da vakalar neden artıyor?

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Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var
Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var
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2 yıldır babası tarafından şiddete uğrayan Elif Çelik konuştu
2 yıldır babası tarafından şiddete uğrayan Elif Çelik konuştu
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İstanbul'da tarihi sikkeler ele geçirildi
İstanbul'da tarihi sikkeler ele geçirildi
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17 yaşındaki Merve’nin balkondan düşme anı kamerada
17 yaşındaki Merve’nin balkondan düşme anı kamerada
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İstanbul'da sabunlu suyla motosiklet çalan hırsızlar kamerada
İstanbul'da sabunlu suyla motosiklet çalan hırsızlar kamerada
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Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor
Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor
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