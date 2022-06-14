Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı 14 Haziran 2022 Salı Saat: 17:15 Ankara'da bugün de sağanak yağış etkili oldu. Caddeler göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Birçok noktada su baskınları meydana geldi, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni de su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a897fdcad2ba6637520183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi