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  4. Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'da bugün de sağanak yağış etkili oldu. Caddeler göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Birçok noktada su baskınları meydana geldi, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni de su bastı.

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