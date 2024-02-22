Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 12 saat süren rehine operasyonu! Ankara'da 12 saat süren rehine operasyonu! 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:45 Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d6df7e74f1ea3386049a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını: Fiyatını gören ancak adetle alabilecek! 4 suç örgütü daha çökertildi: Onlarca gözaltı var Ünlü şarkıcı ile izleyicisi arasında kavga: ''İn aşağı'', ''Bir daha gelirsem namert çocuğuyum'' İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı Özel okulda korkutan yangın! İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu