Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 18:30 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 18:30 Başkent Ankara'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d1e5aa4314fb7d2e0aaee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada