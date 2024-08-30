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  4. Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı

Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı

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Başkent Ankara'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları bastı.

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