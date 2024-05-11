Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:20 Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2.5 milyon TL değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663f5498fd481b382e0f36a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton 83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var AVM açılmadan sıraya girdiler: 4 bin TL'lik indirim kuyruğu Okulda şiddet kamerada: Müdür yardımcısına böyle saldırdı Gazeteciler 2 kez sordu ama... Ali Erbaş o soruyu duymamazlıktan geldi İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi