Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... 31 Temmuz 2022 Pazar Saat: 10:36 Ankara'da 3 Cemevi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti, Emniyet ve siyasilerden açıklamalar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e630f74f17324c65484193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi