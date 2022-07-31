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  4. Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar...

Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar...

Ankara'da 3 Cemevi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti, Emniyet ve siyasilerden açıklamalar geldi.

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