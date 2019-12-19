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  3. 19 Aralık 2019 12:10

Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Ankara, Keçiören'de bir apartman dairesindeki doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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