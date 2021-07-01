Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 5 bina tahliye edildi Ankara'da 5 bina tahliye edildi 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 08:10 Ankara'da, 2 ay önce temelindeki kayma nedeniyle yıkımı tamamlanan Açelya Apartmanı'nın yakınında bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dd4e3f44c3d004d27ad773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada