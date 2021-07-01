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Ankara'da 5 bina tahliye edildi

Ankara'da, 2 ay önce temelindeki kayma nedeniyle yıkımı tamamlanan Açelya Apartmanı'nın yakınında bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

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