Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale

Ankara'da 7 aylık ve sadece 980 gram ağırlığında doğan minik bebeğe, ana damarında tıkanıklık nedeniyle anjiyo yapıldı. Minik bebek bir ilk olarak Türkiye'deki tıp literatürüne geçti.

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