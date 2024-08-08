Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:21 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:21 Ankara'da 7 aylık ve sadece 980 gram ağırlığında doğan minik bebeğe, ana damarında tıkanıklık nedeniyle anjiyo yapıldı. Minik bebek bir ilk olarak Türkiye'deki tıp literatürüne geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4aa4ce06e4979da05b633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu... Rapçi Ceza yeni imajıyla alay konusu oldu Sedan Togg, Togg T10F test sürüşünde ortaya çıktı