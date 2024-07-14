Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var

Ankara'da bir kişi kardeşi ve dayısını silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olayda 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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