Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:36 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 Pazar 23:36 Ankara'da bir kişi kardeşi ve dayısını silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olayda 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669436cc029b97f1360da513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü Kahvedeki okey masasında kan aktı Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu Yağmur, fırtına, sel... Bir ilimiz daha dkabusu yaşadı DSİ'nin çalışmasında göçük: 3 işçi feci halde can verdi Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği ücret belli oldu Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı