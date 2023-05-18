Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü! Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü! 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 07:35 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 07:35 Ankara’da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, bıçakla saldırdığı kız kardeşini öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6465ab0ac629082447076bf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e... Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ankara sel ve fırtınaya teslim! İYİ Parti seçimden 3 gün sonra sessizliğini bozdu Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'' Araç göle uçtu, ölü ve yaralılar var Trafik kontrolünde dehşete düşüren çatışma! 100 gün sonra evlerine dönen depremzede aile gözlerine inanamadı Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya