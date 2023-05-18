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Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü!

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Ankara’da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, bıçakla saldırdığı kız kardeşini öldürdü.

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