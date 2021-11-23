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  4. Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi

Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi

Dolar kurundaki önlenemez artış ve hayat pahalılığı nedeniyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü.

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