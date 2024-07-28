Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 16:46 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 16:46 Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen M.A., saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a64bc559bd4f93b60962c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi Hatay'da orman yangını Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi