Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti

Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen M.A., saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de yaralandı.

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