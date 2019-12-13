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İSTANBUL'DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
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  3. 13 Aralık 2019 09:05

Ankara'da apartman dairesinde yangın: Yaralılar var

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında kalan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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