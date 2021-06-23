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Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya sunduğu uluslararası geçerliliği olan Başkent Kart'ın tanıtım programında konuşan Mansur Yavaş, "Başkent Kart'ı halkımızın hizmetine sunmanın gururu içerisindeyiz" dedi.

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