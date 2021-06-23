Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım 23 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 15:15 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya sunduğu uluslararası geçerliliği olan Başkent Kart'ın tanıtım programında konuşan Mansur Yavaş, "Başkent Kart'ı halkımızın hizmetine sunmanın gururu içerisindeyiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d325e79b81e82852486663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti İmamoğlu devreye girmişti... Kanuni Sultan Süleyman Portresi İstanbul'da Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi ''Terzi söküğünü dikemez'' sözünü yalanlayan dişçi kendi dişini çekti 3 ilde denize sıfır araziler özelleştiriliyor Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddiasının ardından yeni açıklama Meral Akşener'den Erdoğan'a: Gayretullah'a dokunur; öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada İstanbul'da çifte cinayet