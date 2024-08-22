Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 10:41 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçrayan orman yangını müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c6ebc6a81cc603c102f433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti