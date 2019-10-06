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  3. 06 Ekim 2019 18:00

Ankara'da bir çocuk 2.5 aylık kardeşini camdan attı !

Ankara'da bir çocuk, 2.5 aylık olan kardeşini evin camından aşağı attığı iddia edildi. Camdan aşağı atılan bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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