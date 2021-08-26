Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 13:20 Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1,5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61276af5317dae50a438bd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar İstanbul'da oteldeki dehşet anlar! Böyle kurşun yağdırdı