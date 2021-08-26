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  4. Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı

Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1,5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti.

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