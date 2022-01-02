Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Türkiye, Asiye A.'nın başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken ülkenin dört bir yanından pitbull dehşeti haberleri gelmeye devam ediyor.

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