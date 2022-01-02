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  4. Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Türkiye, Asiye A.'nın başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken ülkenin dört bir yanından pitbull dehşeti haberleri gelmeye devam ediyor.

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