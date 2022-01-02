Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar 02 Ocak 2022 Pazar Saat: 16:43 Türkiye, Asiye A.'nın başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken ülkenin dört bir yanından pitbull dehşeti haberleri gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d1abef97832339d80b3083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu