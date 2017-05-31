  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Mayıs 2017 17:15

Ankarada bomba alarmı! Binalar boşaltılıyor

Başkent'te bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Selanik Caddesi trafiğe kapatıldı, çevredeki binalar boşaltılıyor

Video Galeri
16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı
16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı
Video Galeri
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Video Galeri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
Video Galeri
HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
Video Galeri
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Video Galeri
Atıklar süs eşyası oldu
Atıklar süs eşyası oldu