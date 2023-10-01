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Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!

Ankara'da bombalı terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını çaldığı ortaya çıktı.

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