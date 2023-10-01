Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış! Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış! 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 13:27 Ankara'da bombalı terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını çaldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519499300854a52960b8a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da korkutan patlama Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var!