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  3. 05 Ekim 2020 12:50

Ankara'da büyük DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 25'i yabancı uyruklu 29 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul'da 5 taksi durağına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da 5 taksi durağına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
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Kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü
Kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü
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Bataklıkta ölüm kalım savaşı
Bataklıkta ölüm kalım savaşı
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İstanbul’da ''pes'' dedirten görüntüler: ''Corona bak dalgana kardeşim''
İstanbul’da ''pes'' dedirten görüntüler: ''Corona bak dalgana kardeşim''
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Halk otobüsünde tükürüklü, tokatlı maske kavgası!
Halk otobüsünde tükürüklü, tokatlı maske kavgası!
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Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi
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