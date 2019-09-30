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  3. 30 Eylül 2019 09:20

Ankara'da büyük gerginlik! Yaralı çocuğa yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında, kazazedenin yakınları, izinli günü olduğu halde kazazedeye yardım etmek amacıyla kaza yerine giden polis memuruna linç girişiminde bulundu.

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