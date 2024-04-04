Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:45 Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e3071c68dc1a08b0c84e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü