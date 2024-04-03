Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü 03 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 17:30 Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıtlar ve eski lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660d68172b592295280e3463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı 29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler İstanbul'da akılalmaz olay! Metrobüse mermi isabet etti Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü