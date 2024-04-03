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  4. Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü

Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıtlar ve eski lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı.

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