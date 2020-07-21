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  3. 21 Temmuz 2020 11:05

Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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