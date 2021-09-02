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  4. Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu

Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü.

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