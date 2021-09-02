Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 00:05 Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612feb1f12edbd369f43d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi