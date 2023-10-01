Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:55 Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519420cc27f491838190103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da korkutan patlama Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var! Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu