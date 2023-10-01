  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada

Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı
Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada
Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler
Ankara'da korkutan patlama
Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi
Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var!
Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu