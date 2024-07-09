Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da çok sayıda köpek ölü bulundu Ankara'da çok sayıda köpek ölü bulundu 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:16 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 12:16 Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde metruk binada 15 köpek ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668d00029ff34313c6015da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı 928 yıllık tarihi kaleden geriye kalıntılar kaldı Bakan Yerlikaya, Güngen çifti operayonunun detaylarını açıkladı Site bahçesinde linç girişimi kamerada Türkiye'ye yerleşen Rus güzeli plastikleri heykele dönüştürdü Bu hırsızlık değil, vicdansızlık: Depremzedenin dolabındaki yemeğini çaldılar Nagehan Alçı Merih Demiral'e ceza kesen UEFA'yı savundu Deprem bölgesinde dev yılan paniği Onlar halay, trafiktekiler çile çekti