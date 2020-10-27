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  3. 27 Ekim 2020 11:40

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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