Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 15:10 Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643d37364e4b173ffd70fc0b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi Kumarbazlara suçüstü! 693 bin 405 TL ceza kesildi Tunceli'de yola inen yaban keçileri kamerada YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşama Mansur Yavaş elini öptürmedi, eşi espriyi patlattı Metin Feyzioğlu ''Büyükelçi'' sıfatıyla oy istedi, ortalık karıştı