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  4. Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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