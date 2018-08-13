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  3. 13 Ağustos 2018 19:50

Ankara’da dehşet anları: Pompalı tüfekle ateş açıldı

Ankara’da bir kişinin kuyumcu dükkanına rastgele ateş etmesi sonucu 1’i çocuk 1’i ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı. Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir...

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