Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Ankara'da dehşete düşüren görüntüler 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:25 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 09:25 Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, akraba iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b38d57b06ef60fd8133db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor 2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı 15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı