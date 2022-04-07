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  4. Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki...

Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki...

Ankara'da kısa bir süre önce ameliyat geçiren bir hasta, şiddetli karın ağrısı ile hastaneye başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ameliyatta hastanın karnından 2 adet neşter ucu unutulmuştu...

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