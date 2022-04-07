Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:15 Ankara'da kısa bir süre önce ameliyat geçiren bir hasta, şiddetli karın ağrısı ile hastaneye başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ameliyatta hastanın karnından 2 adet neşter ucu unutulmuştu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624e9daac89a980b69139b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti Adana’da canlı bomba paniği! Bekçi zanlının üzerine atladı Suriyeli 2 grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber Kefken açıklarında mayın tespit edildi Bankadan çektiği 820 bin lira buhar oldu! O anlar kamerada