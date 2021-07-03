Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da dev hortum panik yarattı Ankara'da dev hortum panik yarattı 03 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 16:50 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum kameralara yansırken hortumu gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e06b20051d4e1604147bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı Akdeniz'de göçmen teknesine ateş açıldı