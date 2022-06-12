Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:25 Ankara yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim olurken Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum nedeniyle uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a64bb612d89f3b0f3501bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada HDP milletvekilinden polise yumruk!