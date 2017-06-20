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  3. 20 Haziran 2017 10:15

Ankarada dev operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirdiği dev narkotik operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. 200’e yakın gözaltının gerçekleştirildiği operasyonun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.

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