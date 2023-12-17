Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:35 Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ec0f428201ff6730b401f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı