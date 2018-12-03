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  3. 03 Aralık 2018 19:20

Ankara’da doğalgaz patlaması

Ankara’da 9 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yaşanan doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.(İHA)

Bilgin Pro
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Ankara’da doğalgaz patlaması: 7 yaralı
Ankara’da doğalgaz patlaması: 7 yaralı
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