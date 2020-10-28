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  3. 28 Ekim 2020 09:15

Ankara'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var...

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilen olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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